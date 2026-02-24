Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosu belli oldu
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında Juventus ile oynayacağı karşılaşmanın kadrosu açıklandı.
- Galatasaray'ın Juventus maçı kadrosunda 23 oyuncu yer alıyor.
- Kadroda Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Gabriel Sara, Sacha Boey, Mario Lemina, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Yaser Asprilla, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Batuhan Şen ve Eren Elmalı bulunuyor.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında çarşamba günü ilk maçı 5-2 kazandığı İtalyan ekibi Juventus ile karşılaşacak.
Bu zorlu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden özel uçakla Torino kentine hareket etti. Sarı-kırmızılıların Juventus maçı kadrosu da belli oldu.
Galatasaray'ın 23 kişilik kafilesinde şu isimler yer alıyor:
