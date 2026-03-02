Haberler

Galatasaray'ın istikrar abidesi Lucas Torreira

Galatasaray'ın istikrar abidesi Lucas Torreira Haber Videosunu İzle
Galatasaray'ın istikrar abidesi Lucas Torreira
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'a 2022'de transfer olan Lucas Torreira, sarı-kırmızılı takım için vazgeçilmezi. Sahada adım atmadık yer bırakmayan Uruguaylı yıldız, taraftarın sevgilisi oldu. Galatasaray formasıyla 164 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, istikrarıyla dikkat çekti. Torreira, 3.5 sezonluk süreçte sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta takımdan uzak kaldı.

  • Galatasaray'a 8 Ağustos 2022'de transfer olan Lucas Torreira, 3.5 sezonda 164 maça çıktı.
  • Lucas Torreira, Galatasaray formasıyla 10 gol attı ve 16 asist yaptı.
  • Lucas Torreira, 3.5 sezonluk süreçte sakatlık nedeniyle sadece 4 maç kaçırdı.

Galatasaray'a 8 Ağustos 2022'de transfer olan Lucas Torreira, ilk günden bu yana sarı-kırmızılı takım ve taraftar için vazgeçilmez isimlerden biri oldu.

ADIM ATMADIK YER BIRAKMIYOR

1.66 metrelik boyuna rağmen her maçta adeta devleşen, maçın başından son düdüğe kadar bitmeyen enerjisiyle sahada adım atmadık yer bırakmayan Uruguaylı yıldız, her maç sonunda neden transfer edildiğini kanıtlıyor. 30 yaşındaki oyuncu, son olarak oynanan Corendon Alanyaspor maçında da 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek kritik 3 puanın kazanılmasında büyük rol oynamıştı.

Galatasaray'ın istikrar abidesi Lucas Torreira

3.5 SEZONDA 4 MAÇ KAÇIRDI, 164 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray formasıyla ilk maçına 13 Ağustos 2022'de Giresunspor karşısında çıkan 30 yaşındaki futbolcu 3.5 sezonluk süreçte 164 kez sahaya çıkarken 10 gol attı, 16 da asist yaptı. Torreira ile ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise istikrarı. Öyle ki Uruguaylı yıldız bu 3.5 sezonluk süreçte sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta takımdan uzak kaldı. Bu sezonda da 35 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, 3 gol ve 4 asistlik skor katkısı üretti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...

Erdoğan'dan dünyaya İran mesajı: Gerekli müdahalede bulunulmazsa...
Katar: İran'dan gelen iki SU-24 savaş uçağını düşürdük

Bu kez ABD ya da İsrail değil! O ülke, İran uçaklarını düşürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı: Diyalog masasına dönülsün

Kritik telefon! Savaşa dahil olmayı düşünen ülkeyi uyardı
Trump yine tehditler savurdu: Büyük dalga henüz gelmedi

Trump, kabus senaryosunu ilan etti: Henüz başlamadık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Tahran'dan sonra en ağır hasar o ülkede! Dört bir yan alev altında
İsrail Lübnan'daki binayı havaya uçurdu! İşte o anlar

İsrail'in füzesiyle böyle havaya uçtu
Fenerbahçeli Nelson Semedo'nun eşi, trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı

F.Bahçeli futbolcunun eşi trafik kazası geçirerek hastaneye kaldırıldı
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan

Askeri üssün vurulduğunu gören ABD'li askerden olay tepki
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a şiddetli hava saldırıları düzenledi

Tahran'dan sonra en ağır hasar o ülkede! Dört bir yan alev altında
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo

Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış
'Türkiye'deki ABD üssü vuruldu' iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama

Türkiye'de infial yaratan görüntü! Cumhurbaşkanlığından açıklama var