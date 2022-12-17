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Galatasaray'ın istediği dünya yıldızından beklenmedik yanıt

Spor Haberleri

Barcelona'da gözden çıkarılan Memphis Depay için bir süredir nabız yoklayan Galatasaray, olumsuz yanıt aldı. Depay, Süper Lig'e gelmek istemediğini iletti.

Galatasaray'da Memphis Depay için yürütülen çalışmanın ilk etabı olumsuz sonuçlandı. Hollandalı yıldız için bir süredir nabız yoklayan Sarı-Kırmızılılar, futbolcunun tavrı yüzünden beklemeye çekildi.

SERBEST KALACAK

Sezon sonunda serbest kalacak Depay, Barcelona'da formaya hasret kaldı. Ancak Hollandalı futbolcu, Türkiye'ye sıcak bakmıyor. Mundo Deportivo'daki habere göre; Depay gelmek istemediğini iletti.

Galatasaray'ın istediği dünya yıldızı Depay'dan beklenmedik yanıt

FORMAYA HASRET

Sezon sonunda serbest kalacak Memphis Depay, La Liga'da 2, Şampiyonlar Ligi'nde 1 maça çıktı. Barcelona oyuncudan para kazanmak için Galatasaray'ın işlerini kolaylaştırabilir.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Barcelona Spor Haberler

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