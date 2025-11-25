Galatasaray'ın Ismail Jakobs Sakatlandı

Haberler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup olurken, Ismail Jakobs 53. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Sağ ayak bileğinde sargıyla stattan ayrılan Jakobs'un durumunun yarın yapılacak tetkikler sonrasında belli olacağı belirtildi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında evinde karşılaştığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup oldu. Sakatlık ve cezalardan dolayı geniş kadroda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda ilk oyuncu değişikliği 53. dakikada geldi. Cimbom'un Ganalı sol beki Ismail Jakobs, yerini Arda Ünyay'a bıraktı. Mücadele sonrası Jakobs, stattan sağ ayak bileği sargılı halde ayrıldı. 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığıyla ilgili durumun yarın yapılacak tetkikler sonrasında belli olacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
