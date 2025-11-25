Galatasaray'ın Ismail Jakobs Sakatlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 5. haftasında Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçının 53. dakikasında oyundan çıkan Ismail Jakobs, sağ ayak bileğinde sargıyla stattan ayrıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 5. hafta maçında evinde karşılaştığı Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ye 1-0 mağlup oldu. Sakatlık ve cezalardan dolayı geniş kadroda sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılarda ilk oyuncu değişikliği 53. dakikada geldi. Cimbom'un Ganalı sol beki Ismail Jakobs, yerini Arda Ünyay'a bıraktı. Mücadele sonrası Jakobs, stattan sağ ayak bileği sargılı halde ayrıldı. 26 yaşındaki oyuncunun sakatlığıyla ilgili durumun yarın yapılacak tetkikler sonrasında belli olacağı belirtildi. - İSTANBUL