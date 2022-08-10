Galatasaray'ın ilgilendiği yıldız oyuncu Alexis Sanchez Marsilya ile anlaşma sağladı

Fransa ekibi Olimpik Marsilya, Şilili yıldız oyuncu Alexis Sanchez'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, transferi için Sanchez ile prensip anlaşmasına varıldığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

SON OLARAK INTER FORMASI GİYDİ

Galatasaray'ın da listesinde olan Sanchez, Barcelona, Arsenal ve Manchester United gibi takımlarda oynadı. 33 yaşındaki futbolcu, son olarak formasını giydiği Inter ile sözleşmesini feshetmişti. Sanchez, lig şampiyonluğu, İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupa kazandığı Inter formasıyla üç sezonda 108 maçta 20 gole imza attı. Şili formasıyla 146 maçta 48 gol kaydeden Sanchez, milli takım tarihinin en skorer oyuncusu konumunda bulunuyor.