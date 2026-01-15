Haberler

Galatasaray'ın "Hakan" ısrarı bitmiyor

Galatasaray'ın 'Hakan' ısrarı bitmiyor
Galatasaray'da orta saha transfer çalışmaları sürerken, Başkan Dursun Özbek'in kadroda görmek istediği isim Hakan Çalhanoğlu olduğu öne sürüldü. Inter'de forma giyen milli takım kaptanının durumu yakından takip ediliyor. Hakan'ın sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kaldığı ve sakatlık nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Inter'in bonservis beklentisi 30 milyon euro ve bu rakamdan geri adım atmadığı ifade edildi.

Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalar sürerken, Başkan Dursun Özbek'in kadroda görmek istediği ismin Hakan Çalhanoğlu olduğu öne sürüldü. Sarı-kırmızılılarda transfer planlaması şekillenirken, Inter'de forma giyen milli takım kaptanının durumu yakından takip ediliyor.

ÖZBEK'İN HEDEFİ: HAKAN ÇALHANOĞLU

İddiaya göre Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hakan Çalhanoğlu'nu sarı-kırmızılı takımda görmeyi çok istiyor. Haberde, Özbek'in transferlerde bizzat devreye girdiği örnekler hatırlatılırken, Hakan için de benzer bir ısrarın olduğu belirtildi.

SAKATLIK VE SÖZLEŞME DETAYI

Inter ile sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kaldığı belirtilen Hakan Çalhanoğlu'nun kontrat uzatmadığı aktarıldı. Milli futbolcunun yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

INTER 30 MİLYON EURO'DAN GERİ ADIM ATMIYOR

31 yaşındaki yıldızın Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı öne sürülürken, Inter'in bonservis beklentisinin 30 milyon euro olduğu ve şu aşamada bu rakamdan geri adım atmadığı kaydedildi.

ALTERNATİFLER DE MASADA

Haberde, İtalya'da bulunan Galatasaraylı yetkililerin Milan forması giyen Youssouf Fofana ile Juventus'ta oynayan Koopmeiners için kulüpleriyle temaslarını sürdürdüğü belirtildi. Manuel Ugarte'nin ise Manchester United'da yaşanan teknik direktör değişikliği nedeniyle transfer gündeminde geri planda kaldığı aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
