Galatasaray'ın GS Store'u Mardin'de Açıldı

Güncelleme:
Galatasaray Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satıldığı GS Store, Mardin'de açılış yaptı. Açılışa kulüp başkanı Dursun Özbek de katıldı. Mardian Mall'da gerçekleştirilen açılış, Mardin'e değer katan yeni bir mağaza olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray lisanslı taraftar ürünlerinin satıldığı GS Store, Mardin'de ilk kez açıldı. Açılışa sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek de katıldı.

GS Store açılışı, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile eski başkan Adnan Polat ve yöneticilerin katılımıyla Mardian Mall Alışveriş Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Mardian Mall Yönetim Kurulu Üyesi Levent Kösen, açılışla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Mardian Mall olarak, Mardin'e değer katan markaları bünyemize kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz. GS Store'un açılışı, yalnızca Galatasaray taraftarları için değil, tüm Mardinliler için heyecan verici bir gelişme. Bu mağaza, Mardin'in spor ve alışveriş kültürüne yepyeni bir enerji katacak" dedi.

Mardian Mall'ın kentin sosyal yaşamının kalbi haline geldiğini belirten Kösen, "Bu önemli adım, yalnızca alışverişe değil, aynı zamanda Mardin'e değer katan, taraftarları bir araya getiren bir buluşma noktası olacak. Mardian Mall olarak, bölgemize böyle özel bir konsepti kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Her yeni markayla Mardin'in potansiyelini büyütüyor, şehrimize yeni deneyimler kazandırıyoruz" şeklinde konuştu. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
