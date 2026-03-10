Haberler

Galatasaray'ın golü sayılmadı! Karara tepki yağıyor

Güncelleme:
Galatasaray'ın Victor Osimhen ile 62. dakikada bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Okan Buruk karara itiraz etti.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan maçta Victor Osimhen'in attığı gol VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
  • Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ofsayt kararına kenardan itiraz etti ve karar sonrası kulübede kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray ile Liverpool arasında oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, Victor Osimhen'in attığı golün iptal edilmesine itiraz etti.

OSIMHEN AĞLARI HAVALANDIRDI AMA GOL SAYILMADI

Karşılaşmanın 62. dakikasında Gabriel Sara'nın savunma arkasına gönderdiği pasta Barış Alper Yılmaz kısa süreli bir hareketlenme yaşadı ancak koşusunu tamamlamadı. Pozisyona hareketlenen Victor Osimhen, Konate'nin geri pasındaki hatayı değerlendirdi.

Topun boşta kaldığı anda Noa Lang vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top yeniden Konate'nin önüne düştü. Liverpool savunmacısı topu uzaklaştıramayınca Osimhen fırsatı değerlendirerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

VAR İNCELEDİ, OFSAYT KARARI ÇIKTI

Pozisyonun ardından yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrasında da karar değişmedi ve gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, verilen ofsayt kararına kenardan itiraz etti. Kararın ardından sarı-kırmızılı kulübede kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
