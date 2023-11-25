Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş: Yoğun fikstüre 3 puanla başladık

Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, Alanyaspor maçını 4-0 kazandıkları için mutlu olduklarını ve yoğun fikstüre 3 puanla başladıklarını söyledi. Karataş, Angelino ile olan forma rekabetine değinerek, gelecek sezon da elimden geleni yapacağını belirtti.

- Kazımcan Karataş : "Yoğun fikstüre 3 puanla girdik, mutluyuz"

İSTANBUL - Galatasaray'ın genç futbolcusu Kazımcan Karataş, yoğun fikstüre 3 puanla başladıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaştığı Alanyaspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılıların genç futbolcusu Kazımcan Karataş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yoğun fikstürü 3 puanla açtıkları için mutlu olduklarını söyleyen Kazımcan Karataş, "Yoğun bir fikstüre 3 puanla girdik. Bunun için mutluyuz. Önümüzde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Onu da en iyi şekilde değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

"Angelino ile gelişmeye devam ediyoruz"

Angelino ile arasındaki forma rekabetine değinen Kazımcan, "Ben oynuyordum, Angelino oynuyordu ama takıma katkı vermek için elimizden geleni yapıyorduk. Yarın ne olacağı belli değil. Onun için çalışıyoruz ve gelişmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bu sezon ve gelecek sezon elimden geleni yapacağım"

Genç futbolcu, mücadele içinde bazen son çizgi bazen ise içeri geçtiğini aktararak, "Maç içinde istedikleri şeyler zamanla olabilecek bir şey. Bazen içeri giriyorum bazen çizgiyi kullanıyorum. Gelecek sezon ya da bu sezon elimden geleni yapacağım" diye konuştu.