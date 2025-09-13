Galatasaray'ın Galibiyet Serisi 16 Maça Çıktı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup ederek resmi maçlardaki galibiyet serisini 16 maça çıkardı. Cimbom, bu süreçte 13 Süper Lig ve 3 Ziraat Türkiye Kupası galibiyeti elde etti.
Galatasaray, Eyüpspor maçıyla birlikte resmi maçlardaki galibiyet serisini 16'ya çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar böylece yenilmezlik serisini sürdürdü. Resmi maçlarda en son Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda yenilen Cimbom, daha sonra kaybetmedi. Cimbom, bu süreçte Süper Lig'de 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere toplam 16 mücadeleden galip ayrıldı.
Galatasaray, bu hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Süper Lig'de de Konyaspor'u konuk edecek. - İSTANBUL