Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbinin sevinci Erzurum'da kutlandı

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 yendiği derbinin sevinci Erzurum'da kutlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki derbide Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmesi Erzurum'da kutlandı. Erzurumlu sarı-kırmızılı taraftarlar Cumhuriyet Caddesi'nde korna çalıp bayrak sallayarak sevinci yaşadı; kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Galatasaray'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etmesi, Erzurum'da sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından coşkuyla kutlandı.
RAMS Park'ta oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte Erzurumlu Galatasaray taraftarları sokaklara döküldü. Araçlarıyla şehrin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan yüzlerce taraftar; korna çalıp, sarı-kırmızılı bayraklar sallayarak ve tezahüratlarla galibiyet sevincini yaşadı. Kutlamalar nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluşurken, ortaya çıkan renkli görüntüler şampiyonluk kutlamalarını aratmadı.
Erzurum'daki kutlamalar gece geç saatlere kadar devam etti.