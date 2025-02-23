Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisini yönetmesini istediği hakem ortaya çıktı

Eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin, Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için alınan yabancı hakem kararını ve dev karşılaşmaya Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasını değerlendirdi. Engin, Vincic'i istemeyen sarı-kırmızılıların derbiye hangi hakemi istediğiyle ilgili de bir iddia ortaya attı.

"ŞAMPİYONLUĞU KİM HAK EDİYOR GÖRELİM"

Beyaz TV'de konuşan Sinan Engin'in açıklamaları şu şekilde;

"Fenerbahçe'yapı var' diyor değil mi? Oynayın görelim Pazartesi günü. Galatasaray iyi takım. Avrupa'yı boşver, Türkiye'de iyisin. Yabancıymış, yerli hakemmiş, Mariborluymuş falan bırakın arkadaş bu işi! Çıkın oynayın, iyi takım kim görelim. Kim hak ediyor bu şampiyonluğu görelim! Galatasaray yenerse desin ki 'Al kardeşim yapı da yoktu, istediğiniz hakemi getirdiniz, onda da yendik sizi.' Fenerbahçe de yenerse şampiyonluğun büyük favorisi olur. Olay biter. Çıkın oynayın.

"GALATASARAY HALİL UMUT MELER'İ İSTEDİ"

"Nedir kardeşim, kıyamet kopardınız. Ne olacak yabancı hakem gelirse... Galatasaray kendini niye bu kadar hafife aldırıyor ya? Neden korkuyor Galatasaray yardımcı hakemden? Sen aslan gibi takımsın! Galatasaray derbiye Halil Umut Meler'i istedi."

GALATASARAY VINCIC'İ NEDEN İSTEMEDİ?

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın Sloven Aleksander Ceferin ile görüştükten sonra maça aynı ülkeden Slavko Vincic'in atandığı görüşüne hakim olan Galatasaray yönetimi, Ilıcalı'nın Slovenya'da Maribor Kulübü'nün sahibi olması nedeniyle Vincic'i istemiyor. Maribor, doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor. Maribor doğumlu 45 yaşındaki hakem, aynı zamanda Sloven olan UEFA Başkanı Alexander Cefer ile yakın ilişkileri bulunuyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak. Dev karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.