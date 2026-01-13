Haberler

Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Güncelleme:
Galatasaray, orta saha transferi için Paris Saint Germain forması giyen Fabian Ruiz'i hedef olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar, bu transfer için 30 milyon euroyu gözden çıkardı. PSG ile temasa geçildi ve transfer süreci başladı. Ancak hem oyuncu cephesinden hem de PSG'den resmi bir dönüş alınmadı. Bu sezon PSG formasıyla 22 maçta süre alan Fabian Ruiz, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

  • Galatasaray, PSG'li orta saha oyuncusu Fabian Ruiz'i transfer etmek için 30 milyon euro bonservis ödemeye hazır.
  • Galatasaray'ın orta saha için bir numaralı transfer hedefi PSG'nin 30 yaşındaki İspanyol futbolcusu Fabian Ruiz oldu.
  • Fabian Ruiz, 2023-2024 sezonunda PSG formasıyla 22 maçta 2 gol ve 3 asist performansı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da ana gündem maddelerinden biri orta saha hamlesi oldu. Sarı-kırmızılılar, kadroyu güçlendirmek için bu bölgeye nokta atışı bir takviye planlıyor.

DAHA ÖNCE GÜNDEME GELEN İSİMLER

Galatasaray'ın daha önce Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo, Raphael Onyedika ve Pape Gueye ile ilgilendiği hatırlatıldı. Ancak Sabah'ta yer alan habere göre bu isimlerin kulüplerinin 30-40 milyon euro bandındaki bonservis talepleri nedeniyle sarı-kırmızılılar geri adım attı.

1 NUMARALI HEDEF: FABIAN RUIZ

Haberde, Galatasaray'ın orta saha için rotasını Psg'nin 30 yaşındaki oyuncusu Fabian Ruiz'e çevirdiği ve İspanyol futbolcunun "1 numaralı hedef" olarak belirlendiği belirtildi. Sarı-kırmızılıların, PSG Sportif Direktörü Luis Campos ile oyuncunun transferi için iletişime geçtiği ifade edildi.

GÖZDEN ÇIKARILAN BONSERVİS 30 MİLYON EURO

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Fabian Ruiz transferi için 30 milyon euro ödemeye hazır. Ancak şu ana kadar hem oyuncu cephesinden hem de PSG'den resmi bir dönüş alınmadığı kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

PSG formasıyla bu sezon 22 maçta süre alan Fabian Ruiz, 2 gol ve 3 asistlik katkı verdi. Tecrübeli orta saha kariyerinde daha önce Napoli, Real Betis ve Elche'de de forma giydi.

