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Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Tarık Taşar hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Tarık Taşar hayatını kaybetti
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Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi ve Çetaş Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Taşar, vefat etti. 1968 Adıyaman doğumlu olan Taşar, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olup, kariyerini otomotiv sektöründe sürdürmekteydi. 2015-2018 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü'nde yöneticilik yapan Taşar'ın vefatı, kulüp tarafından duyuruldu. Galatasaray Kulübü, Taşar'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi ve Çetaş Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Taşar, hayatını kaybetti. Kulüp, Taşar için taziye mesajı yayımladı.

1968 yılında Adıyaman'da dünyaya gelen Tarık Taşar, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyer yolculuğunu otomotiv sektöründe sürdüren Taşar, Çetaş Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "2015-2018 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş, 12846 sicil numaralı kulüp üyemiz Tarık Taşar'ın vefat haberi bizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Tarık Taşar hayatını kaybetti

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Galatasaray Spor Kulübü Marmara Üniversitesi Galatasaray Adıyaman Spor

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Yorumlar (1)

isa yatar:

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