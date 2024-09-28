Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi Tarık Taşar hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski yönetim kurulu üyesi ve Çetaş Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Taşar, hayatını kaybetti. Kulüp, Taşar için taziye mesajı yayımladı.

1968 yılında Adıyaman'da dünyaya gelen Tarık Taşar, Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun oldu. Kariyer yolculuğunu otomotiv sektöründe sürdüren Taşar, Çetaş Otomotiv'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "2015-2018 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi olarak kulübümüze hizmet etmiş, 12846 sicil numaralı kulüp üyemiz Tarık Taşar'ın vefat haberi bizi derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı.