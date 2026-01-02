Galatasaray'ın eski milli futbolcusu Gökmen Özdenak, son yolculuğuna uğurlandı

Vefat eden Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, son yolculuğuna uğurlandı.

Gökmen Özdenak'ın cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak ile Galatasaray camiasından isimler ve Özdenak'ın ailesi katıldı.

Törende AA muhabirine açıklamada bulunan Fatih Terim, Gökmen Özdenak ile çok güzel bir dostluğunun olduğunu belirterek, "Allah rahmet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Mekanı cennet olsun. Her zaman pozitif her zaman şen her zaman neşeli olan bir ağabeyimi ve takım arkadaşımı kaybettim. Çok üzgünüm. Bir hafta evvel onunla konuştum. Herhalde bana 'Allah'a ısmarladık.' dedi. Önemli bir efsaneydi. Galatasaray efsanelerinden biridir. Ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak ise merhumu çok sevdiğini dile getirerek, "Hepimizin başı sağ olsun. Gökmen, taraflı tarafsız, herkesin gönlünde taht kurmuş bir kaptanımızdı. Kendisini çok severdim. Devamlı bana gelirdi. Sohbet ederdik. Anılarımızı tazelerdik. Kardeşi Yasin ile beraber Mircea Lucescu döneminde beraber çalıştık. Yasin'i de çok severim. Mekanı cennet olsun. Galatasaray camiasının başı sağ olsun." diye konuştu.