Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı

Galatasaray'ın eski efsanesi Ergün Penbe, 3. Lig ekibine imza attı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Futbolculuk kariyerinde Galatasaray ile UEFA Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Ergün Penbe, TFF 3. Lig ekibi Uşakspor'un yeni teknik direktörü oldu.

A Milli Takım'ın ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından olan Ergün Penbe, kariyerinde yeni bir sayfa açıyor. Sarı-kırmızılılarda UEFA Kupası'nı kazanan kadroda yer alan Ergün Penbe, son olarak Yeni Mersin İdman Yurdu'nda görev yapmıştı. Tecrübeli hocanın yeni adresi belli oldu.

UŞAKSPOR'DA ERGÜN PENBE DÖNEMİ

Nesine 3. Lig ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Ergün Penbe getirildi. Huzurpark'taki kulübün tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Penbe, anlaşmanın tüm Uşakspor camiasına hayırlı olmasını diledi.

''ŞAMPİYONLUĞA ULAŞMAK İSTİYORUZ''

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmaları gerektiğini ifade eden Penbe, "Bu yarışın içinde olup günün sonunda da şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen ne varsa yapacağız. Çalışacağız, ekibimle bütün mesaimizi buna harcayacağız." dedi.

''ERGÜN PENBE'Yİ GETİRMENİN GURURUNU YAŞIYORUZ''

Uşak Belediye Başkanı ve Uşakspor Onursal Başkanı Özkan Yalım da yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizdi. Uşakspor için gerekli her türlü çalışmayı yapacaklarını vurgulayan Yalım, "Bu çalışma için ilk önce geminin kaptanını getirmemiz gerekiyordu. Galatasaray'da çok büyük başarılara imza atan Ergün Penbe'yi getirmenin gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz da yeni sezonda ikinci lige çıkmayı hedeflediklerini belirterek, "İnşallah yönetimimizle, taraftarımızla bu takımı şampiyon yapıp tekrar eski günlerine döndüreceğiz. 1. Lig'deki Uşakspor'u tekrardan taraftarlarımızın önüne koyacağız. Hedefimiz şampiyonluk." ifadelerini kullandı. Öte yandan Penbe'nin Uşakspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi

Bahçeli'nin tarihi çağrısına Gabar'dan yanıt verdi
AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber

AB Komisyonu'dan Türkiye'ye iyi, Avrupa'ya kötü haber
Tapu işlemlerinde alıcı ve satıcılar için yeni zorunluluk geliyor

Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı

Akaryakıt istasyonundaki olay gasp değilmiş! İşin aslı ortaya çıktı
403 öğrencinin diploması iptal edildi

Hayalet sınıflar patladı! 403 öğrencinin diploması iptal edildi
Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor

Transferi iptal oldu! Süper Lig devinin yıldızı takıma geri dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu

Kanarya ön eleme oynayacak! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti

Hakan'a büyük şok! Takımı şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle itti
Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı

Kış uykusundan uyanan ayılar belediye başkanının evini bastı
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo

Galatasaray formaları satışa sundu: İşte 5 yıldızlı yeni logo
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya

Öcalan ile görüşme sonrası DEM Parti'den yeni hamle
Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile 19 Mayıs etkinliklerine katıldı

Tatlıtuğ oğluyla 19 Mayıs etkinliğinde! Görenler aynı yorumu yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.