Galatasaray'ın efsaneleri RAMS Park'ta
- Milan Baros, Galatasaray'da 4 sezon forma giydi, 116 maçta 61 gol attı ve 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.
- Lukas Podolski, Galatasaray'da 2 sezon forma giydi ve 75 maçta 34 gol attı.
Galatasaray'ın eski futbolcularından Milan Baros ile Lukas Podolski, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sarı-kırmızılıların, RAMS Park'ta oynadığı Kasımpaşa mücadelesini stadyumdan izledi.
BAROS ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Baros, kuzey tribününe gitti ve burada tezahüratlara katıldı. Milan Baros daha sonra sahaya inerek taraftarlara üçlü çektirdi. Galatasaray'da 4 sezon forma giyen eski Çek futbolcu, 116 maçta 61 gol atarken, 2008-2009 sezonunda da Süper Lig'de gol kralı oldu. Baros, 2020 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.
PODOLSKI DE TRİBÜNLERDE YER ALDI
Sarı-kırmızılılarda 2 sezon geçiren eski Alman futbolcu Lukas Podolski ise görev aldığı 75 müsabakada 34 gol sevinci yaşadı. Podolski de 2024 yılında aktif futbolculuk kariyerini tamamladı.