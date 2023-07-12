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Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Angelino, İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Spor Haberleri

Galatasaray'ın, kiralık transferi için görüşmelere başladığı İspanyol sol bek Angelino, İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Galatasaray'ın RB Leipzig'den kadrosuna kattığı Angelino'yu taşıyan uçak, İstanbul'a indi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-kırmızılı taraftar ile kulüp yetkilileri karşıladı.

"SABIRSIZLANIYORUM"

Burada kısa bir açıklamada bulunan deneyimli sol bek, "Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi. Tezahüratlar eşliğinde kendisi için hazırlanan araca binen Angelino, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Angelino, İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Angelino, İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Angelino, İstanbul'da! İşte ilk sözleri

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Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Zubizarettaa:

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