Galatasaray'ın dünyaca ünlü yeni transferi Angelino, İstanbul'da! İşte ilk sözleri
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Galatasaray'ın, kiralık transferi için görüşmelere başladığı İspanyol sol bek Angelino, İstanbul'a geldi. 26 yaşındaki futbolcu yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi.
Galatasaray'ın RB Leipzig'den kadrosuna kattığı Angelino'yu taşıyan uçak, İstanbul'a indi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 26 yaşındaki futbolcuyu bir grup sarı-kırmızılı taraftar ile kulüp yetkilileri karşıladı.
"SABIRSIZLANIYORUM"
Burada kısa bir açıklamada bulunan deneyimli sol bek, "Galatasaray ile anlaştığım için oldukça mutluyum, sarı-kırmızılı taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum." dedi. Tezahüratlar eşliğinde kendisi için hazırlanan araca binen Angelino, daha sonra havalimanından ayrıldı.