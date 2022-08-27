Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Mertens'in eşinden Gülşen'e destek paylaşımı: Serbest bırakın

Galatasaray'ın dünyaca ünlü futbolcusu Dries Mertens'in eşi Kat Kerkhofs, tutuklanan ünlü şarkıcı Gülşen için sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kerkhofs, Gülşen'in serbest bırakılması için düzenlenen bir imza kampanyasının linkini paylaştı.

Nisan ayında verdiği konserinde İmam Hatiplilerle ilgili söylediklerinde dolayı hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, önceki akşam ifadesi alındıktan sonra tutuklandı. Galatasaraylı futbolcu Mertens'in eşi sosyal medyadan Gülşen ile ilgili çarpıcı bir paylaşım yaptı.

"GÜLŞEN'İ SERBEST BIRAKIN"

Mertens'in eşi Kat Kerkhofs sosyal medyadan Gülşen'i serbest bırakın paylaşımı yaptı. Kerkhofs paylaşımında "Free Gülşen" isimli ünlü şarkıcının serbest bırakılmasını talep eden bir imza kampanyasının linkini paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Konserindeki "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" sözünden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, evinde gözaltına alındıktan sonra savcıya ifade verdi. Şarkıcı, ifadesinde "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen'in Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.