Galatasaray'ın dünya devinden istediği yıldızın sözleşmesi feshedildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Kabore'nin Benfica'daki sözleşmesi feshedildi.

GALATASARAY DEVREDE

Manchester City'den Benfica'ya kiralık olarak giden 23 yaşındaki oyuncunun Portekiz ekibindeki sözleşmesinin feshedildiği iddia edildi. Portekiz basınından Record ve A Bola, Manchester City'den kiralanan Burkina Faso'lu futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini yazdı.

ASLAN GÖRÜŞME YAPACAK

Devre arasında İngiliz ekibine geri dönecek olan genç oyuncu, bir başka takıma kiralanacak. Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için City yönetimiyle görüşmesi bekleniyor. Benfica'da bu sezon 7 maçta boy gösteren Kabore, 1 kez asist yaptı.