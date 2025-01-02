Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
TBMM'de tarihi anlar! Bahçeli kapıda karşıladı
Ahmet Türk görüşmede MHP lideri Bahçeli'ye kehribar tespih hediye etti
Bahçeli'ye "Kürt ağası" dediği Ahmet Türk'ten dikkat çeken hediye
DEM heyeti ile Bahçeli görüşmesine CHP lideri Özel'den ilk yorum
Özel'den kritik görüşmeye ilk yorum
AK Partili Yayman: PKK, şubat ayı içerisinde silah bırakacak
AK Partili Yayman: PKK bu tarihte silah bırakacak

Galatasaray'ın dünya devinden istediği yıldızın sözleşmesi feshedildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın transfer listesinin başında olan ve Benfica'da kiralık olarak forma giyen Manchester City'nin yıldız futbolcusu Kabore'nin sözleşmesi feshedildi. İddialara göre, Galatasaray bu transferi bitirmek için Manchester City yönetimiyle görüşmeler yapacak.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu Kabore'nin Benfica'daki sözleşmesi feshedildi.

GALATASARAY DEVREDE

Manchester City'den Benfica'ya kiralık olarak giden 23 yaşındaki oyuncunun Portekiz ekibindeki sözleşmesinin feshedildiği iddia edildi. Portekiz basınından Record ve A Bola, Manchester City'den kiralanan Burkina Faso'lu futbolcunun kiralık sözleşmesinin feshedildiğini yazdı.

ASLAN GÖRÜŞME YAPACAK

Devre arasında İngiliz ekibine geri dönecek olan genç oyuncu, bir başka takıma kiralanacak. Galatasaray'ın bu transferi bitirmek için City yönetimiyle görüşmesi bekleniyor. Benfica'da bu sezon 7 maçta boy gösteren Kabore, 1 kez asist yaptı.

Galatasaray'ın dünya devinden istediği yıldızın sözleşmesi feshedildi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

2 hakemin kalemini kırdı
img

Şeriatla yönetilen ülkedeki yılbaşı kutlaması dünya rekoru kırdı
img

Yerli üretim yolcu uçağı ilk yurt dışı seferini yaptı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZübükzade:

gassarayin oyuncu almasına gerek yok nasıl olsa bütün maçları garanti 3 puan

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Suriye'nin Ayn El-Arab kentine askeri üs kuruyor
ABD'den Türkiye'yi ayağa kaldıracak Suriye hamlesi
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi: Yazıklar olsun
Ayasofya Cami önündeki görüntü vatandaşı isyan ettirdi
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
13 dizi maliyet nedeniyle final yapıyor
Aile hekimliğinde yeni dönem başladı
Bu işlemler için hastaneye gitmeye son! Aile hekimliğinde yeni dönem
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Türkiye'den denizlerde dengeleri değiştirecek hamle
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı
Satın aldığı kayıp bavulun içinden servet çıktı

Son Dakika Haberleri

Gassal dizisi hangi kanalda yayınlanıyor? İstanbul İSKİ su kesintisi! 2-3 Ocak Büyükçekmece, Kadıköy, Kartal su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Hüseyin Baş hakkında neden soruşturma başlatıldı, Hüseyin Baş ne dedi, BTP? Devlet Bahçeli - DEM Parti ne konuşuldu 2025? Esad öldürüldü mü, zehirlendi mi, Beşar Esad'a kim suikast düzenledi? Adana ASKİ su kesintisi! 2-3 Ocak Kozan, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gassal 2. sezon oyuncuları kimler (Bayhan, Hande Soral...) İZSU İzmir su kesintisi! 2-3 Ocak Konak, Bornova, Aliağa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 2-3 Ocak Gemlik, İnegöl, Mudanya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Ocak Akyurt, Gölbaşı, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.