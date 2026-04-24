Galatasaray'ın bu sezonki derbi performansı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 derbide 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, pazar günü sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Ligde lider konumunda bulunan sarı-kırmızılılar derbiden 3 puanla ayrılıp şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Aslan, bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile toplam 4 derbiye çıktı. Söz konusu müsabakalarda Okan Buruk'un öğrencileri, 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı.

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe ile ligde ve Turkcell Süper Kupa'da rakip oldu. Sarı-kırmızılılar ligde rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki Süper Kupa finalinde 2-0'lık skorla kaybetti. Aslan'ın, ligin ilk yarısında Beşiktaş ile evinde oynadığı derbi 1-1'lik skorla berabere sona erdi. Galatasaray, Kartal ile Dolmabahçe'de oynadığı derbiyi ise 1-0'lık skorla kazandı.

Öte yandan 2025-2026 sezonunda Trabzonspor ile de 2'si ligde, 1'i de Süper Kupa'da olmak üzere 3 defa maça çıkan Galatasaray, 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. - İSTANBUL

