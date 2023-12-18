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Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu

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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. Temsilcimiz Galatasaray ilk maçını sahasında oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.

GALATASARAY SPARTA PRAG İLE EŞLEŞTİ

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu

MAÇLAR ŞUBAT'TA

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.

Eşleşmeler şu şekilde;

  • Galatasaray-Sparta Prag
  • Feyenoord-AS Roma
  • Milan-Rennes
  • Lens-Freiburg
  • Young Boys-Sporting
  • Benfica-Toulouse
  • Braga-Karabağ
  • Shakhtar Donetsk-Marsilya
Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (3)

pentakill lol:

iyi bari ülke puanımıza katkı yapar inşallah gs.

Yanıtla427
Eymen Tunç:

Sparta Prag ŞL ön elemesinde Kopenhag a penaltılarda elenmişti. Kopenhag ayarında bir takım. İkinci Kopenhag faicası yakındır :(

Yanıtla1213
VATOZZ:

Ben hakiki Beşiktaş liyim ve temsilcimize canı gönülden başarılar diliyorum.

Yanıtla215
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