Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Sparta Prag oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. Temsilcimiz Galatasaray ilk maçını sahasında oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.
GALATASARAY SPARTA PRAG İLE EŞLEŞTİ
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu.
MAÇLAR ŞUBAT'TA
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak. Galatasaray ilk maçı sahasında oynayacak.
Eşleşmeler şu şekilde;
- Galatasaray-Sparta Prag
- Feyenoord-AS Roma
- Milan-Rennes
- Lens-Freiburg
- Young Boys-Sporting
- Benfica-Toulouse
- Braga-Karabağ
- Shakhtar Donetsk-Marsilya