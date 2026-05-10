Galatasaray'ın 26. Şampiyonluğu Gaziantep'te Kutlandı

GALATASARAY'ın 26'ncı şampiyonluğu Gaziantep'te binlerce taraftarın katılımıyla coşkuyla kutlandı. Havai fişekler atılıp tezahüratlar eşliğinde davul zurna ile halay çeken taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek üst üste dört, toplamda ise 26'ncı şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğu Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğü ile taraftarlar kendisini üniversite meydanına attı. Binlerce sarı-kırmızılı taraftar, formaları ve bayraklar ile sevinç gösterisinde bulundu. Davul zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar Galatasaray'ın 26'nci şampiyonluğunu coşkuyla kutladı. Meşaleler yakılıp, havai fişekler atılan alanda polis ekipleri de yoğun güvenlik önlemi aldı. Taraftarlar daha sonra konvoylar oluşturarak tezahüratlar eşliğinde kutlamalara devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı