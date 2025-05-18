Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Osmaniye'de Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğu Osmaniye'de Coşkuyla Kutlandı
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Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda Kayserispor'u 3-1 yenerek kazandığı 25. şampiyonluğu, Osmaniye'de binlerce taraftar tarafından kutlandı. Taraftarlar Adnan Menderes Bulvarı'nda toplanarak bayraklar ve meşalelerle coşkulu bir kutlama yaptı.

Galatasaray'ın ligde şampiyon olmasının ardından Osmaniye'de cadde ve sokaklara akın eden binlerce taraftar kutlama yaptı. Adnan Menderes Bulvarında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, bayraklar, meşaleler, tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu kutlandı.

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 36. hafta maçında Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 3-1 mağlup ederek 25. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu resmen ilan etmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Osmaniye'de binlerce taraftar cadde ve sokaklara akın etti. Kentte özellikle Adnan Menderes Bulvarında toplanan Galatasaraylı taraftarlar, ellerinde bayraklar, meşaleler ve atkılarla takımları lehine tezahüratlarda bulunarak 25. şampiyonluğu ve 5'inci yıldızı kutladı. Süslenen araçlarla oluşturulan konvoylar da dikkat çekti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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