Galatasaray'ın 24. Şampiyonluğu Kutlandı

Galatasaray'ın 24. Şampiyonluğu Kutlandı
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Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray, Florya'daki kutlamalarını havadan çekilmiş görüntülerle gözler önüne serdi. Binlerce taraftar, meşaleler ve marşlarla kutlamalara katıldı.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın Florya'daki şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi.

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın Florya'daki şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi.

Dronla çekilen görüntülerde, binlerce taraftarın Florya Metin Oktay Tesisleri çevresini doldurduğu ve adeta sarı-kırmızıya boyadığı görüldü. Taraftarların yaktığı meşaleler geceyi gündüze çevirirken, sokaklar marşlarla inledi. Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, 24. şampiyonluğu doyasıya yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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