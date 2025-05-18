Galatasaray'ın 24. Şampiyonluğu Kutlandı
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray, Florya'daki kutlamalarını havadan çekilmiş görüntülerle gözler önüne serdi. Binlerce taraftar, meşaleler ve marşlarla kutlamalara katıldı.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın Florya'daki şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray'ın Florya'daki şampiyonluk kutlamaları havadan görüntülendi.
Dronla çekilen görüntülerde, binlerce taraftarın Florya Metin Oktay Tesisleri çevresini doldurduğu ve adeta sarı-kırmızıya boyadığı görüldü. Taraftarların yaktığı meşaleler geceyi gündüze çevirirken, sokaklar marşlarla inledi. Ellerinde Galatasaray bayraklarıyla sevinç gösterisinde bulunan taraftarlar, 24. şampiyonluğu doyasıya yaşadı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor