Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor
Güncelleme:
Galatasaray, önümüzdeki 22 gün içerisinde toplamda 6 kritik maça çıkacak. Bu yoğun dönem, yarın oynanacak Gençlerbirliği maçıyla başlayacak. Galatasaray'ın karşılaşacağı takımlar arasında Fenerbahçe, Samsunspor ve Antalyaspor gibi zorlu rakipler bulunuyor. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Union SG ve Monaco ile karşılaşacaklar.

  • Galatasaray 22 gün içinde Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplam 6 maç oynayacak.
  • Galatasaray RAMS Park'ta son 32 resmi maçta mağlup olmadı ve bu seride 23 galibiyet, 9 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği maçıyla başlayacak yoğun bir periyoda giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, 22 gün içinde lig ve Avrupa'da toplam 6 maç oynayacak.

22 GÜNLÜK SIKINTILI SÜREÇ BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte oldukça tempolu bir fikstüre adım atıyor. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık üç haftalık süreçte hem ligde hem de Uefa Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadelelere çıkacak.

SÜPER LİG'DE DÖRT ZORLU RAKİP

Galatasaray'ın 22 günlük lig fikstürü şu şekilde:

  • Gençlerbirliği – 22 Kasım
  • Fenerbahçe – 1 Aralık Pazartesi
  • Samsunspor – 5 Aralık Cuma
  • Hesap.com Antalyaspor – 13 Aralık Cumartesi

Bu periyotta sarı-kırmızılıları hem derbi hem de üst sıraları ilgilendiren maçlar bekliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK SINAVLAR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki önemli maça çıkacak:

  • Union SG – 25 Kasım Salı
  • Monaco (Deplasman) – 9 Aralık Salı

Bu karşılaşmalar, gruptaki kaderi büyük ölçüde belirleyecek.

RAMS PARK'TA 32 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, iç sahada etkileyici performansını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta çıktığı son 32 resmi maçta mağlup olmadı.

Galatasaray'ın iç saha serisi şu şekilde:

  • 23 galibiyet – 9 beraberlik
  • 23'ü Süper Lig
  • 5'i UEFA Avrupa Ligi
  • 2'si Türkiye Kupası
  • 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi

Sarı-kırmızılılar, evindeki son yenilgisini geçen sezon Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'a karşı almıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

