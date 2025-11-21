Galatasaray'ın 22 günde oynayacağı maç sayısı taraftarları kara kara düşündürüyor

Galatasaray, Süper Lig'de Gençlerbirliği maçıyla başlayacak yoğun bir periyoda giriyor. Sarı-kırmızılı ekip, 22 gün içinde lig ve Avrupa'da toplam 6 maç oynayacak.

22 GÜNLÜK SIKINTILI SÜREÇ BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte oldukça tempolu bir fikstüre adım atıyor. Sarı-kırmızılılar, yaklaşık üç haftalık süreçte hem ligde hem de Uefa Şampiyonlar Ligi'nde kritik mücadelelere çıkacak.

SÜPER LİG'DE DÖRT ZORLU RAKİP

Galatasaray'ın 22 günlük lig fikstürü şu şekilde:

Gençlerbirliği – 22 Kasım

Fenerbahçe – 1 Aralık Pazartesi

Samsunspor – 5 Aralık Cuma

– 5 Aralık Cuma Hesap.com Antalyaspor – 13 Aralık Cumartesi

Bu periyotta sarı-kırmızılıları hem derbi hem de üst sıraları ilgilendiren maçlar bekliyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KRİTİK SINAVLAR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki önemli maça çıkacak:

Union SG – 25 Kasım Salı

Monaco (Deplasman) – 9 Aralık Salı

Bu karşılaşmalar, gruptaki kaderi büyük ölçüde belirleyecek.

RAMS PARK'TA 32 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, iç sahada etkileyici performansını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'ta çıktığı son 32 resmi maçta mağlup olmadı.

Galatasaray'ın iç saha serisi şu şekilde:

23 galibiyet – 9 beraberlik

23'ü Süper Lig

5'i UEFA Avrupa Ligi

2'si Türkiye Kupası

2'si UEFA Şampiyonlar Ligi

Sarı-kırmızılılar, evindeki son yenilgisini geçen sezon Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys'a karşı almıştı.