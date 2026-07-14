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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınma, pas çalışması ve turnuvayla idman yaptı. Hazırlıklar yarın çift idmanla devam edecek.

Galatasaray Futbol Takımı, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Can Öcal
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