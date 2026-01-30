Haberler

Galatasaray, İlkin Aydın'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı

Galatasaray, İlkin Aydın'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, kadın voleybol takımı kaptanı İlkin Aydın ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İlkin Aydın'ın kulüp için önemli bir oyuncu olduğunu vurguladı.

GALATASARAY, kadın voleybol takımı kaptanı İlkin Aydın ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile İlkin Aydın katıldı. İlkin Aydın'ın Galatasaray için önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Özbek, "İlkin, bizim gururumuz; Galatasaray'ın gururu, milli oyuncumuzdur. Galatasaray'a çok uzun zamandır hizmet veriyor. Bugüne kadar kulübümüz adına verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyorum. Bizden yetişen önemli bir oyuncu; Türkiye ve voleybol için çok değerli. Bundan sonra da Galatasaray'a hizmet etmeye devam edecek. Kendisine bundan sonraki yolunda başarılar diliyorum" dedi.

İLKİN AYDIN: EMEK VERİLEN YOL YARIDA BIRAKILMAZ

Çok mutlu olduğunu ifade eden İlkin Aydın ise, "Çok mutluyum ve gururluyum. Bana göre emek verilen bir yol yarıda bırakılmaz. Bu kulübün kapısından çok büyük hayallerle girdim ve bu hayallere ulaşmadan çıkacağımı düşünenler oldu. Bugün cevabımı konuşarak değil, aksiyonla verdiğimi düşünüyorum. Galatasaray'ı ilk günkü gibi seviyorum ve desteklerini her zaman hissediyorum. Yanımda oldukları için herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız

İran'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi çağrısına yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı