Galatasaray, İlkay Gündoğan ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı

(ANKARA) - Galatasaray, İngiltere'nin Manchester City kulübünden İlkay Gündoğan ile iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Transferde hareketliliğini sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City'de bulunan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan'ın transferine ilişkin detayları açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026/2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır:

2025-2026 sezonu için net 4 milyon 500 bin avro, 2026-2027 sezonu için net 4 milyon 500 bin avro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."