Galatasaray, İlkay Gündoğan ile İki Yıllık Sözleşme İmzaladı

Galatasaray, İngiliz kulübü Manchester City'den İlkay Gündoğan'ı bedelsiz transfer ederek, futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli iki yıllık sözleşme imzaladı. İlkay, her yıl net 4.5 milyon Euro garanti ücret alacak.

Galatasaray, İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan'ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır. 2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir."

İngiliz kulübü Manchester City de İlkay'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıklayarak, teşekkür mesajı paylaştı. - İSTANBUL

