Galatasaray ilk kez resmi kanallardan Kuwait Airways'i açıkladı: Henüz başlangıç noktasındayız - Haberler

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Galatasaray ilk kez resmi kanallardan Kuwait Airways'i açıkladı: Henüz başlangıç noktasındayız

Haberler.com - Spor
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Kuwait Airways ile sponsorluk anlaşması imzalayacağı konuşulan Galatasaray, konuya ilişkin ilk kez resmi bir açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar çıkan iddiaları doğrularken, Kuwait Airways ile yapılan görüşmelerin henüz başlangıç noktasında olduğunu belirtti.

Galatasaray'ın, dünyaca ünlü havayolu şirketi Kuwait Airways ile sponsorluk anlaşması imzalayacağı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Sarı-kırmızılılar basındaki iddiaların artmasının ardından açıklama yaptı.

"İŞ BİRLİKLER ÜZERİNE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRMEKTEYİZ"

Sarı-kırmızılıların yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz günden bu yana gerek mevcut iş ortaklarımızla ilişkilerimizi güçlendirme yönünde, gerekse yeni iş birlikler üzerinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çerçevede çeşitli kurumlarla farklı aşamalara gelmiş çalışmalarımız devam etmektedir.

"KUWAIT AIRWAYS İLE GÖRÜŞMELERİMİZ HENÜZ BAŞLANGIÇ NOKTASINDA"

Uluslararası havayolu firması Kuwait Airways ile olan görüşmelerimiz henüz başlangıç noktasındadır. Yönetimimizin benimsediği şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Haberler.com - Spor

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