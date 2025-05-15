Galatasaray ile Trabzonspor bir maç daha yapacak

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 ynediği Ziraat Türkiye Kupası finalinin ardından bu yıl dörtlü final şeklinde gerçekleşecek olan Süper Kupa'da Ziraat Türkiye Kupası finali sonrası eşleşmeler belli oldu.

GALATASARAY İLE TRABZONSPOR BİR MAÇ DAHA YAPACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Galatasaray, 1 puan uzaklıkta bulunduğu Süper Lig şampiyonluğunu da kazandığı takdirde Süper Kupa yarı finalinde Kupa finalisti Trabzonspor ile karşılaşacak.

Lig ikincisi Fenerbahçe ise ligi üçüncü sırada tamamlayan (Beşiktaş ya da Samsunspor) ile karşılaşacak. İki karşılaşmanın kazananı finalde karşı karşıya gelecek.

TEK MAÇ ELEME USULÜ

Yeni formatla birlikte Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 Ocak ayında oynanacak. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle düzenlenecek.