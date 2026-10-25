Galatasaray ile Fenerbahçe derbisinin RAMS Park'ta 16 derecede oynanması bekleniyor

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oynanacak derbide, maç saatinde termometrelerin 16 dereceyi göstermesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta mücadele edecek. Bu derbide ebedi dost, ezeli rakipler bulutlu bir havada kozlarını paylaşacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, karşılaşma saatinde hava sıcaklığının 16 derece olmasının beklendiği ifade edildi. Nem oranı ise yüzde 90 olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı