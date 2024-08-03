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Galatasaray ile Beşiktaş Arasındaki Süper Kupa Mücadelesi

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Turkcell Süper Kupa müsabakasında Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Turkcell Süper Kupa müsabakasında Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada Svensson'un uzun pasında Nelsson'un hatasında topu kaparak ceza sahasına giren Immobile'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

34. dakikada Mertens'in pasında ceza sahası sağ çaprazdan Ziyech'in sert vuruşunda top savunmaya çarparak oyun alanına geri döndü.

45+1. dakikada Rafa Silva'nın sağ taraftan ortasında Immobile'nin penaltı noktasına yakın alandan gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Volkan Narinç

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi

Yedekler: Günay Güvenç, Sanchez, Kerem Demirbay, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Barış Alper Yılmaz, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Beşiktaş: Mert Günok, SvenssonPaulista, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy, Immobile

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Muçi, Muleka, Onana, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Gol: Ciro Immobile (dk. 1) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) Omar Colley, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Atatürk Olimpiyat Stadyumu Galatasaray Süper Kupa Turkcell Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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