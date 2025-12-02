Haberler

Galatasaray İkinci Başkanından Hakem Eleştirisi

Güncelleme:
Galatasaray'ın ikinci başkanı Metin Öztürk, Fenerbahçe ile oynanan maçta hakem Yasin Kol'u eleştirerek, 'Bu kadar berbat bir hakem, böyle bir maça verilerek ödüllendirildi.' dedi. Öztürk, hakemin yönetiminden ve yaşanan olaylardan dolayı derin kaygı duyduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da ikinci başkan Metin Öztürk, "Bu kadar berbat bir hakem, böyle bir maça verilerek ödüllendirildi." dedi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, maçın hakemi Yasin Kol hakkında konuştu.

Türk futbol hakemliğinin bu tarz yönetimlerle kurtulamayacağını dile getiren Öztürk, "Kazımcan'a bir çakmak atıldı ve bir santim aşağı gelse gözü kör olacaktı. Emniyetin o kişiyi bulup 6222'den gerekli cezayı vermesini istiyoruz. Bu hakem Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından mı kollanıyor, federasyon tarafından mı kollanıyor? Birileri tarafından kollanıyor. Çok kötü hakem. FIFA kokartı olması gereken bir hakem yerine böyle bir hakemi bu maça veriyorlar. İkinci yarı Galatasaray'ı oynatmamak üzere kuruluydu. Barış Alper Yılmaz'ın ilk devrenin son dakikasındaki penaltısına dönüp bakmadı bile. Herhalde tamamen aklında 'Ne şiş yansın ne kebap.' mantığıyla bir beraberlik hayali vardı. İnsanların emeklerine yazık etti." ifadelerini kullandı.

Maç içerisinde Gabriel Sara'ya yapılan bir faulün net kırmızı kart olduğuna da dikkati çeken Öztürk, şunları kaydetti:

"Hakem dönüp bakmadı bile. Arda Kardeşler'in hakemliği Trabzon'daki bir pozisyondan dolayı bitirildi. Beşiktaş maçında sanırım Sallai'nin atağa gittiği bir pozisyonun aynısında oyunu durdurmuştu. Bu kadar berbat bir hakem, böyle bir maça verilerek ödüllendirildi. Yazıklar olsun. Ortada bir tiyatro oynanıyor ve biz de bu tiyatroyu seyrediyoruz. Biz Galatasaray olarak bu tiyatroyu seyretmeyeceğiz. Sonuna kadar takipçisiyiz. Bunu unutmayın, aklınıza yazın, kazıyın. Galatasaray her türlü adaletsizliğin karşısındadır. Biz 95. dakikada o golü yemeyip kazansaydık da aynı şeyi söyleyecektik. Bugün berabere kaldığımız için üzüntülüyüz. Ama böyle berbat bir yönetime daha çok üzüntülüyüz. Federasyon ya buna önlem alacak ya da ligin sonuna kadar bu tip röportajlar devam edecek."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
