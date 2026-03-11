Haberler

"Galatasaray için çok kötü bir gece olacak" diyen Ahmet Çakar'a büyük şok

'Galatasaray için çok kötü bir gece olacak' diyen Ahmet Çakar'a büyük şok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Liverpool'un Galatasaray'ı en az 2-3 farkla yeneceğini iddia eden Ahmet Çakar'ın tahmini tutmadı; sarı-kırmızılı ekip sahasında İngiliz devini 1-0 mağlup etti.

Galatasaray'ın Liverpool'u konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı öncesinde yaptığı yorumlarla gündeme gelen Ahmet Çakar'ın tahmini maçın ardından yeniden tartışma konusu oldu. Deneyimli yorumcu, sarı-kırmızılıların İngiliz ekibine farklı kaybedeceğini iddia etmişti.

"GALATASARAY İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR GECE OLACAK" DEMİŞTİ

Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programında konuşan Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Liverpool karşısında ağır bir yenilgi alacağını savundu. Çakar açıklamasında, "Galatasaray için çok kötü bir gece olacak. Temennim asla değil; keşke Galatasaray 5-0 kazansa fakat çekirge bir iki sıçrar, üçüncüsünde sıçrayamaz; bu futbolun doğal dinamiği" ifadelerini kullandı. Deneyimli yorumcu ayrıca, sarı-kırmızılı ekibin İngiliz devi karşısında en az 2-3 farkla kaybedeceğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMIŞTI

Çakar'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Birçok taraftar yorumcunun tahminine sert eleştiriler yöneltti.

SAHADA TAM TERSİ OLDU

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ise beklentilerin aksine Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla İngiltere'de oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız

ABD'den iki küstaha çok önemli Türkiye uyarısı: Zararlı çıkarsınız
ABD'li Witkoff'tan olay açıklama: İsrail tek bombalık bir ülke

"İsrail tek bombayla yok edilebilir"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gecenin kahramanı Lemina galibiyete rağmen mutsuz! İşte sebebi

Galibiyete rağmen mutsuz! İşte sebebi
Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin

Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin
Muhammed Salah, Galatasaray taraftarını iki kelime ile özetledi

Galatasaray taraftarını iki kelime ile özetledi
Bayern Münih Atalanta'yı yenmedi; adeta rencide etti

Rakibini yenmediler; adeta rencide ettiler
Gecenin kahramanı Lemina galibiyete rağmen mutsuz! İşte sebebi

Galibiyete rağmen mutsuz! İşte sebebi
ABD'li senatörden 'kara harekatı' iddiası: Büyük endişe duyuyorum

Gizli toplantıdan çıkıp uykularını kaçıran iddiayı gündeme getirdi
Şehri karıştıran yasak aşk iddiası: Vali yardımcısı sekreterle basıldı

Vali yardımcısı sekreterle basıldı, sonrası korkunç