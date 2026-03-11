'Galatasaray için çok kötü bir gece olacak' diyen Ahmet Çakar'a büyük şok

Galatasaray'ın Liverpool'u konuk edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı öncesinde yaptığı yorumlarla gündeme gelen Ahmet Çakar'ın tahmini maçın ardından yeniden tartışma konusu oldu. Deneyimli yorumcu, sarı-kırmızılıların İngiliz ekibine farklı kaybedeceğini iddia etmişti.

"GALATASARAY İÇİN ÇOK KÖTÜ BİR GECE OLACAK" DEMİŞTİ

Beyaz TV'de yayınlanan "Derin Futbol" programında konuşan Ahmet Çakar, Galatasaray'ın Liverpool karşısında ağır bir yenilgi alacağını savundu. Çakar açıklamasında, "Galatasaray için çok kötü bir gece olacak. Temennim asla değil; keşke Galatasaray 5-0 kazansa fakat çekirge bir iki sıçrar, üçüncüsünde sıçrayamaz; bu futbolun doğal dinamiği" ifadelerini kullandı. Deneyimli yorumcu ayrıca, sarı-kırmızılı ekibin İngiliz devi karşısında en az 2-3 farkla kaybedeceğini öne sürdü.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞMIŞTI

Çakar'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Birçok taraftar yorumcunun tahminine sert eleştiriler yöneltti.

SAHADA TAM TERSİ OLDU

RAMS Park'ta oynanan karşılaşmada ise beklentilerin aksine Galatasaray sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip bu sonuçla İngiltere'de oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.