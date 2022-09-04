Galatasaray'ı Icardi kesmedi! Dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez için de harekete geçtiler

Galatasaray, Al-Rayyan SC forması giyen dünyaca ünlü futbolcu James Rodriguez'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların, Kolombiyalı yıldızın menajeriyle temasa geçtiği öne sürüldü. Mauro Icardi ile anlaştığı belirten Galatasaray'ın Rodriguez'i de gündemine alması taraftarı bir hayli heyecanlandırdı. Yıldız futbolcu kendisi hakkında yapılan paylaşımlar sonrası kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala dünyaca ünlü futbolcuların adı Galatasaray ile anılmaya devam ediyor. Icardi ile imza aşamasına geldiği konuşulan sarı-kırmızılıların, James Rodriguez için de devrede olduğu belirtildi.

GALATASARAY, MENAJERİ İLE TEMASA GEÇTİ

Sportcell'in haberine göre Galatasaray, James Rodriguez'in menajeriyle görüşüyor. Al-Rayyan SC forması giyen Kolombiyalı yıldız, geçen sezon Katar ekibine 8 milyon euro bonservis ile transfer olmuştu.

DEV TAKIMLARIN FORMASINI GİYDİ

Geçen sezon Al-Rayyan SC ile 14 maça çıkan James Rodriguez, 5 gol-7 asistlik performans sergilemişti. Güncel piyasa değeri 13 milyon euro olan Kolombiyalı yıldız, kariyerinde sırasıyla Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton formaları giydi.