Galatasaray Hepsiburada: 0-0 - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray Hepsiburada: 0-0

Demirören Haber Ajansı - İlyas Kaplan - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray Hepsiburada: 0-0

STAT: Sümer 1 NoluHAKEMLER: Cem Eray Turan Çelik, Eşmekaya, Erkan KırçılKAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet İnci - Sona Rahimova, Aybüke Aykul, Saniye Arslano (Dk.90 Elif Hemit), Alina Nahmadova, Adebesi Dosumu, Aysun Muradova, Cristine Nafula (Dk.90 Rabia Behlül), Şeyma Yücel (Dk.

STAT: Sümer 1 Nolu

HAKEMLER: Cem Eray Turan Çelik, Eşmekaya, Erkan Kırçıl

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet İnci - Sona Rahimova, Aybüke Aykul, Saniye Arslano (Dk.90 Elif Hemit), Alina Nahmadova, Adebesi Dosumu, Aysun Muradova, Cristine Nafula (Dk.90 Rabia Behlül), Şeyma Yücel (Dk.65 Şeyma Gencay), Birsen Bozbal (Dk.90 Canset Yiğit), Opa Clement Tukumbuke (Dk.90 Gülşen Urgun)

GALATASARAY HEPSİBURADA: Büşra Kenet - Zehra Yılmaz, Ijeoma Daniels, Yaren Çetin, Didem Dülber, Milica Denda, İsmigül Yalçıner, Zeynep Ece Güneş, Dajana Spasojevic (Dk.75 Cemre Kara), Samia Adam, Elena Santos (Dk.46 Evra Karaovalı)

KIRMIZI KART: Dk.78 Samia Adam ( Galatasaray Hepsiburada )

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu 21'inci hafta maçında Kayseri Kadın Futbol Kulübü, sezonun son iç saha maçında Galatasaray Hepsiburada Kadın Futbol Takımı ile golsüz berabere kaldı.


- Kayseri

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor

Hepsiburada, Galatasaray, Eray Turan, Futbol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title