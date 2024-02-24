Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-1 Yendi
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.
Salon: Bitlis Adilcevaz
Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender
TÜRŞAD: Hetman, Fatih Eren Uğur, Geraldo, Hamdi Erkan, İbrahim Emet, Muhammet Kaya, (Alperay Demirciler, Muhammed Aray, Selim Demir, Lecat, Kaan Bülbül, Burhan Zorluer)
Galatasaray HDI Sigorta : Zimmermann, Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Baturalp Burak Güngör, Oguzhan Karasu, (Beytullah Hatipoğlu, Muzaffer Yönet, Onur Günaydı, Osman Çağatay Durmaz)
Setler: 16-25, 25-23, 22-25, 20-25
Süre: 121 dakika (23, 33, 31, 34)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda TÜRŞAD'ı 3-1 yendi.