Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti
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Galatasaray HDI Sigorta, Türkiye AXA Sigorta Efeler Ligi 8'inci haftasında TÜRŞAD'ı 25-12, 25-22 ve 25-19 setler sonucu 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray 7'nci galibiyetini elde ederken, TÜRŞAD ise 6'ncı mağlubiyetini aldı.
SALON: Burhan Felek Spor
HAKEMLER: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu
GALATASARAY: Hadrava, Beytullah Hatipoğlu (L), Muzaffer Yönet, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Onur Günaydı, Zimmermann, Osman Çağatay Durmaz
TÜRŞAD: Shekerdzhiev, Selim Demir, Alperay Demirciler (L), İbrahim Emet, Enaboifo, Kaan Bülbül, Goiano, Rahmi Çağlar Aksoy, Lecat, Muhammet Kaya, Burhan Zorluer
SETLER: 25-12, 25-22, 25-19
SÜRE: 77 dakika (20', 30', 27')
Galatasaray HDI Sigorta, Türkiye AXA Sigorta Efeler Ligi 8'inci haftasında TÜRŞAD'ı 25-12, 25-22 ve 25-19 setler sonucu 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray 7'nci galibiyetini elde ederken, TÜRŞAD ise 6'ncı mağlubiyetini aldı.