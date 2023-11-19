Haberler ›› Spor ›› Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti

Galatasaray HDI Sigorta, TÜRŞAD'ı 3-0 mağlup etti

Galatasaray HDI Sigorta, Türkiye AXA Sigorta Efeler Ligi 8'inci haftasında TÜRŞAD'ı 25-12, 25-22 ve 25-19 setler sonucu 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray 7'nci galibiyetini elde ederken, TÜRŞAD ise 6'ncı mağlubiyetini aldı.