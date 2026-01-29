Haberler

Voleybol: CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-1 mağlup ederek 2. galibiyetini elde etti. Müsabaka 127 dakika sürdü ve Galatasaray gruptaki bir sonraki maçında Belçika'nın Knack takımına konuk olacak.

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Yavuz Akdemir

Galatasaray HDI Sigorta : Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright)

Halkbank : Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sotola, Leal (Volkan Döne, Hofer, Sliwka, Arda Bostan, Umut Özdemir, Sokolov)

Setler: 25-16, 27-25, 22-25, 25-20

Süre: 127 dakika (25, 38, 35, 29)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında iki Türk ekibini karşı karşıya getiren karşılaşmada Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 yendi.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 2. galibiyetini aldı. Halkbank ise 3. yenilgisini yaşadı.

Müsabakada, uluslararası voleybol hakemi Yavuz Akdemir de yardımcı hakem olarak görev yaptı.

Galatasaray, gruptaki 5. maçında Belçika'nın Knack takımına konuk olacak. Halkbank ise sahasında Polonya'nın Bogdanka ekibini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Ragıp Tekin - Spor
