Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Gebze Belediyespor ile karşı karşıya geldi ve maçı 3-0 kazanarak önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Gebze

Hakemler: Kadir Girente, Serap Kuka

Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler)

Galatasaray HDI Sigorta : Gökçen Yüksel, Arslan Ekşi, Ahmet Tümer, Alonso, Patry, Jaeschke (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Onur Günaydı, Can Koç)

Setler: 20-25, 23-25, 29-31

Süre: 109 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Esmer Geçal
