Galatasaray HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Knack'i ağırlayacak

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk hafta maçında yarın Belçika'nın Knack ekibini konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelede Konstantin Yovchev (Bulgaristan) ve Helena Geldof (Hollanda) hakem ikilisi görev yapacak.

Sarı-kırmızılı takım, B Grubu'nda Knack'in yanı sıra bir diğer Türk temsilcisi Halkbank ve Polonya ekibi Bogdanka LUK Lublin ile karşı karşıya gelecek.