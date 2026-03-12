Haberler

Voleybol: Erkekler CEV Kupası çeyrek final

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. İlk seti kazanan takım, sonraki setlerde üstünlüğü kaybetti.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final rövanş maçında deplasmanda Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-1 yenilerek organizasyona veda etti.

Steengoed Arena'da oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip, ilk seti 25-21 kazanırken ikinci seti 25-14, üçüncü seti ise 25-12 kaybetti.

Dördüncü seti de 37-35 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, karşılaşmadan 3-1 yenik ayrılarak çeyrek finalde elendi.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanan çeyrek final ilk maçında rakibine 3-2 mağlup olmuştu.

Kaynak: AA / Fatih Erel
