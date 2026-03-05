Haberler

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda sahasında mağlup oldu

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda sahasında mağlup oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray HDI Sigorta, 2026 CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-2 mağlup oldu. Rövanş karşılaşmasında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetle yarı finale yükselebilecek.

GLATASARAY HDI Sigorta, 2026 CEV Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik'e 3-2 (25-23, 24-26, 25-23, 23-25, 15-11) mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 11 Mart'ta deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1'lik skorla ayrılması halinde yarı finale yükselecek. Karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılması durumunda ise turu geçen taraf, altın set sonunda belli olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Programa damga vuran an: Müsavat Dervişoğlu ile Oğuzhan Uğur konuşurken 'ölüm' haberi geldi

Programa damga vuran an: Konuştukları sırada "ölüm" haberi geldi
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Suudiler çıldırdı! Onuachu'ya Türkiye'de kazandığının tam 4 katı maaş

Suudiler çıldırdı! Süper Lig'de kazandığının tam 4 katı maaş!
Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu

Fenerbahçe'den tarihi operasyon