Galatasaray HDI Sigorta, CEV Kupası'nda sahasında mağlup oldu
Galatasaray HDI Sigorta, 2026 CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Belçika'nın Greenyard Maaseik takımına 3-2 mağlup oldu. Rövanş karşılaşmasında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetle yarı finale yükselebilecek.
GLATASARAY HDI Sigorta, 2026 CEV Kupası çeyrek final ilk maçında sahasında Belçika temsilcisi Greenyard Maaseik'e 3-2 (25-23, 24-26, 25-23, 23-25, 15-11) mağlup oldu.
Sarı-kırmızılı ekip, 11 Mart'ta deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1'lik skorla ayrılması halinde yarı finale yükselecek. Karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılması durumunda ise turu geçen taraf, altın set sonunda belli olacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı