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Galatasaray, Hatayspor Maçı İçin Mersin'e Geldi

Galatasaray, Hatayspor Maçı İçin Mersin'e Geldi
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hava yoluyla Mersin'e geldi. Takım, taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı ve maç öncesi hazırlıklarına başladı.

- Galatasaray, Hatayspor maçı için Mersin'e geldi

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hava yoluyla Çukurova Bölgesel Havalimanı'na geldi.

Taraftarlar tarafından coşkuyla karşılanan sarı-kırmızlı futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk'a çiçek takdim edildi. Takım buradan kara yoluyla maçın oynanacağı Mersin'e hareket etti.

Hatayspor, Galatasaray ile yarın 20.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - Spor
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