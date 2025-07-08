Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Çaykur Rizespor'a Kiraladı

Galatasaray, 25 yaşındaki santrfor Halil Dervişoğlu'nun gelecek yıl kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giyeceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Halil Dervişoğlu'nun 2025-2026 sezonu için geçici transferi konusunda Ç. Rizespor ile anlaşmaya varılmıştır" denildi. - İSTANBUL