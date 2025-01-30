Galatasaray'da Hakim Ziyech bilmecesi çözüldü

Galatasaray'da Hakim Ziyech düğümü çözüldü. Sarı kırmızılı kulüp, Faslı isimle sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetti.

HAKİM ZİYECH'LE YOLLAR AYRILDI

Galatasaray'da beklenen ayrılık gerçekleşti. Bir süredir adı başka kulüplerle anılan Faslı orta saha oyuncusu Hakim Ziyech'le sözleşme karşılıklı olarak feshedildi. Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Hakim Ziyech'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Galatasaray'a verdiğin emek ve katkılar için teşekkürler Hakim Ziyech! Kariyerindeki yeni yolculuğunda başarılar!" denildi.

BİRÇOK KULÜP KADROSUNA KATMAK İSTİYOR

Öte yandan Faslı yıldız bir süredir birçok kulübün radarında. Dubai ekiplerinden Al-Nasr'ın yanı sıra Fransız ekibi Lille ve bazı Avrupa ve Körfez kulüpleri de Ziyech'e talipti.

GALATASARAY'DA BEKLENENİ VEREMEDİ

Hakim Ziyech, Galatasaray'da bekleneni veremedi. Sakatlıklar nedeniyle bir türlü istenen performansı gösteremeyen Ziyech, bu sezon sadece 11 kez sarı kırmızılı formayı giyebildi. Ziyech, çıktığı karşılaşmalarda ne gol ne de asist katkısı yapabildi.