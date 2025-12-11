Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından büyük rahatsızlık duyan Galatasaray yönetimi, Antalyaspor maçında dikkat çeken bir protestoya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN SİYAH FORMA HAMLESİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Süper Lig'de cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçına siyah forma ile çıkmayı planlıyor. Bu karar, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun son açıklamalarına tepki niteliği taşıyor. Kulüp, sponsorları bu özel protesto için bilgilendirdi ve TFF'ye gerekli başvuruları yaparak onay sürecini başlattı.

RENKLER KAPATILACAK, YENİ TASARIM HAZIRLANACAK

Galatasaray'ın tescilli siyah formasında yer alan sarı-kırmızılı detaylar geçici olarak kapatılacak. Forma üzerinde sponsorların isimleri ise yer almaya devam edecek. Bu özel tasarım, kulübün federasyona yönelik tepkisini sembolik bir şekilde sahaya yansıtmayı amaçlıyor.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Monaco–Galatasaray maçının oynandığı salı günü yaptığı basın toplantısında, Fenerbahçe derbisi sonrası Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu ile olan görüşmesini anlatmıştı. Hacıosmanoğlu'nun "Bizimle konuşurken kuzu gibi ama kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar" sözleri Galatasaray cephesinde büyük tepki topladı. Bu ifadelerin ardından yönetim içinde "sessiz kalmayacağız" düşüncesinin ağır bastığı ve siyah forma kararının da bu sürecin bir yansıması olduğu belirtildi.