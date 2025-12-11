Haberler

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek

Galatasaray, Hacıosmanoğlu'nu Antalyaspor maçında protesto edecek
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarını protesto etmek için Antalyaspor maçına siyah forma ile çıkmayı planlıyor. Sarı-kırmızılı detaylar kapatılacak, yeni tasarım üzerinde sponsorlar yer alacak. Kulüp gerekli başvuruları yaptı ve TFF'den onay bekliyor.

  • Galatasaray, Süper Lig'de cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçına siyah forma ile çıkacak.
  • Galatasaray'ın siyah formasındaki sarı-kırmızılı detaylar geçici olarak kapatılacak.
  • Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarına tepki olarak bu protestoyu düzenliyor.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarından büyük rahatsızlık duyan Galatasaray yönetimi, Antalyaspor maçında dikkat çeken bir protestoya hazırlanıyor.

GALATASARAY'DAN SİYAH FORMA HAMLESİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Süper Lig'de cumartesi günü oynayacağı Antalyaspor maçına siyah forma ile çıkmayı planlıyor. Bu karar, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun son açıklamalarına tepki niteliği taşıyor. Kulüp, sponsorları bu özel protesto için bilgilendirdi ve TFF'ye gerekli başvuruları yaparak onay sürecini başlattı.

RENKLER KAPATILACAK, YENİ TASARIM HAZIRLANACAK

Galatasaray'ın tescilli siyah formasında yer alan sarı-kırmızılı detaylar geçici olarak kapatılacak. Forma üzerinde sponsorların isimleri ise yer almaya devam edecek. Bu özel tasarım, kulübün federasyona yönelik tepkisini sembolik bir şekilde sahaya yansıtmayı amaçlıyor.

NE OLMUŞTU?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Monaco–Galatasaray maçının oynandığı salı günü yaptığı basın toplantısında, Fenerbahçe derbisi sonrası Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu ile olan görüşmesini anlatmıştı. Hacıosmanoğlu'nun "Bizimle konuşurken kuzu gibi ama kameraları görünce aslan yavrusu kesiliyorlar" sözleri Galatasaray cephesinde büyük tepki topladı. Bu ifadelerin ardından yönetim içinde "sessiz kalmayacağız" düşüncesinin ağır bastığı ve siyah forma kararının da bu sürecin bir yansıması olduğu belirtildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı

Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'a mesaj yağıyor! Herkes aynı şeyi yazdı
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen ilçemiz fena sallandı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSMMM:

HİMMET EYLEYİN GS YE ALIŞKINLAR MALUM O İŞLERE TFF BAŞKANI AYAKLARINA BASTI TABİ. GÖZ GÖRE GÖRE EN SON SAMSUNSPOR PENALTISI HİMMET EYLENDİ

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
Ersin Tatar'dan çok konuşulacak sözler: Cübbeli Ahmet'in duası bana 5 puan kaybettirdi

Seçim yenilgisini Cübbeli'ye bağladı: Duası bana 5 puan kaybettirdi
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
MHP'den 'Terörsüz Türkiye' raporu

MHP'den 120 sayfalık süreç raporu! Hukuki adımlar için tek şart var
Erdoğan'dan kurmaylarına yasa dışı bahis talimatı: Bu işin kökünü kurutacağız, meseleyi çözün

Türkiye'de deprem yaratan konu! Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi
Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu

Dün geceye damga vuran kare
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş şebekesi içinde olanlar dokunulmaz oluyor

Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş, çirkin partiler...
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Savcılığın yazısıyla ortaya çıktı! Tutuklanan Ersoy'la ilgili çarpık 'ilişki' detayı

Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'la ilgili çarpıcı "grup seks" detayı
title