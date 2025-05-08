Galatasaray, Günay Güvenç'in sözleşmesini uzatıyor

Süper Lig devi Galatasaray, Günay Güvenç'in sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar uzatılması konusunda prensipte anlaştı.

2 YIL UZATILACAK

Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki deneyimli isimle sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağladı. Günay Güvenç'in Galatasaray'daki mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

PERFORMANSIYLA BEĞENİ ALDI

Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan Günay Güvenç, kalesinde 14 gol gördü ve 3 karşılaşmada kalesinde gole izin vermedi.