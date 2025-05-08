Galatasaray, Günay Güvenç'in sözleşmesini uzatıyor
Galatasaray, bu sezon dikkat çeken performansıyla Günay Güvenç'in sözleşmesini 2027'ye kadar uzatma kararı aldı. 33 yaşındaki deneyimli kaleci, bu sezon 12 maçta forma giydi ve kalesinde 14 gol gördü. Güvenç, 3 karşılaşmada kalesini gole kapatarak etkileyici bir performans sergiledi.
Süper Lig devi Galatasaray, Günay Güvenç'in sözleşmesinin Haziran 2027'ye kadar uzatılması konusunda prensipte anlaştı.
2 YIL UZATILACAK
Sarı-kırmızılılar, 33 yaşındaki deneyimli isimle sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağladı. Günay Güvenç'in Galatasaray'daki mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
PERFORMANSIYLA BEĞENİ ALDI
Galatasaray'da bu sezon 12 maçta süre bulan Günay Güvenç, kalesinde 14 gol gördü ve 3 karşılaşmada kalesinde gole izin vermedi.